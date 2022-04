VÕIM JA JULGEOLEK ⟩ Meelis Oidsalu: oravad tulid kaitseküsimuses «kapist» välja

Kaja Kallase valitsuse senised riigikaitse lisarahastusotsused on olnud suunatud peamiselt lahinguvarude täiendamiseks. Ühtegi olemuslikult uut kaitseprojekti pole viimastel kuudel käivitatud ja tekkinud on esimesed märgid, et Reformierakonna eelarvepoliitiliste valikute tõttu seda ka ei tehta, hoolimata hüppeliselt kasvanud sõjaohust, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.