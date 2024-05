Suurem osa erakondasid on seisukohal, et Euroopa peab kasvatama oma sõjalist kaalu sõltumata sellest, kas USA presidendiks saab Donald Trump või mitte. Omajagu aga lahknevad arvamused selles, kuidas see suurem kaal peaks välja nägema ja milline peaks olema ELi osa selles.