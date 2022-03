Möödunud paari nädala jooksul on juttu olnud miljardi ulatuses täiendavate kaitseinvesteeringute tegemisest ja hädapäraste võimearenduste kiirendamisest. Arvestades asjaolu, et jaanuaris oli valitsus juba otsustanud lisada riigikaitsesse 380 miljonit eurot, võib öelda, et Eesti riik on saanud aru olukorra tõsidusest.