Ikka ja jälle küsitakse, miks oldi ja ollakse tänini läänes nii loiud, et tunnistada tõde Nõukogude Liidu kohta. Põhjus pole selles, et tõeni oleks raske jõuda.

Meile on asi selge, sest meie oma ajaloost paistab tõde ja me eeldame, et sama näevad ka teised. Paraku see nii ei ole. Faktid olid ja on senini ka osale läänest tunnistamiseks liiga ebamugavad.