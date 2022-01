Me oleme sattunud kummalisse kriisi. Meil ei ole tööpuudust, nagu oli eelmise suure kriisi ajal 2008-2009, ja meil ei ole majanduslangust, vaid hoopis korralik kasv. Ometi on meil kriis, sest järsult kasvanud energiahinnad teevad meid kõiki vaesemaks.

Kui vaadata majanduskasvu ja töötuse statistikat, siis kestis eelmine kriis viis-kuus aastat. Meil tuleb ennast ette valmistada sama pikaks energiakriisiks. Viis-kuus aastat on kõige lühem aeg, mis kulub täiendava elektritootmisvõimsuse ehitamiseks – kui rääkida tuuleenergiast. Täiendava merekaabli ja tuumajaama ehitamine võtaks juba tunduvalt rohkem aega ja enne 10–15 aastat need meile leevendust pakkuda ei saa.

Kuid isegi siis, kui kõik need plaanid realiseeruksid, ei tooks see meile tagasi aega, kus elektri hind oli 5 senti kW/h. Meil tuleb harjuda mõttega, et kui kõik läheb hästi, siis jääbki elektrihind tasemele 10–12 senti kW/h, mis on umbes seesama tase, kustpeale alates rakendub valitsuse kompensatsioonimehhanism.