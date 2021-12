Nii nagu ma sügisel ülikooli sõjaväelaagrist lahti pääsesin, et nädalakese pärast koolipapaks hakata, ostsin omale Liinakuru maakoha. Urvastesse, nagu me pärast kaua aega ütlesime, peamise bussipeatuse järgi. Kuigi kuulus kirik Uhtjärve kohal jäi meist jalgrada pidi oma seitsme kildi kaugusele.

Talust kaks kilti maad, Jaani-Piitre mäejalamil (sealt olid pärit Kawe asutajad), oli kunagi Eesti esimese piimaseltsi Restu-Madise meierei. Toona töötas seal juba Kuldre kolhoosi veinivabrik. Ametlikult on see Visela küla, mis on aga väga hajus mõiste. See kant on kolme Oandi maakonna – Võru, Valga ja Põlva – kokkupuutepunktis. Külas oli veel väga elav võru keel, mida isegi sisserännanud venekeelsed mõnuga pruukisid. «Ehh, hummõn tulõ mullõ kardolahe tseelaja brigaada!»