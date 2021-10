Koroona- ja vaktsiinivastasuse puhul on esindatud kõik need hoiakud, mis on levinud kliima- ja rohepöörde skeptitsismi puhulgi, kirjutab haridus- ja teaduskülgede toimetaja Mihkel Kunnus.

«Inimene», «inimlikkus» ja «sallivus» on kahtlemata ühed ajastu kesksemad märksõnad. Sallivuse paradoks, mida tihti seostatakse Karl Popperi nimega, seisneb selles, et salliv ühiskond peab enesekaitseks olema sallimatu sallimatute vastu. No see on selline ehtfilosoofilik mõlgutamine ja paradokslemine, meta- ja objekttasanditega vigurdamine.