Sõitsin kümmekond aastat tagasi ühes autos luterliku praostiga. Et teekond oli igav, siis küsisin ühe küsimuse, mille üle olin pikalt mõelnud: kas kassidel on hing? Praost mõtles veidi ja ütles siis, et ei tea ning et seda küsimust peaks lahendama mingisugune piiskoppide nõukogu. Ma isiklikult tean päris täpselt, et kassidel on hing. Ja ma ei usu, et kassid järgiksid oma hingeküsimuses mingisugust piiskoplikku nõukogu... Alates sellest hetkest kahvatus mu silmis praosti autoriteet, sest ta ei osanud niisugusele põhiküsimusele kohe vastata. On asju, mida teatavad isikud lihtsalt peavad une pealt teadma, mis on nii-öelda just nende spetsialiteet!