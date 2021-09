Postimehest leiab nüüd ka Wall Street Journali artikleid

Tarku majandusotsuseid teha on tarvis meil kõigil

Hea on, kui saab õppida teiste kogemusest

The Wall Street Journali artikleid leiab nüüd ka Postimehest FOTO: Postimees

Tänasest alustame Postimehe veebiküljel valitud artiklite avaldamist majanduslehest Wall Street Journal (WSJ). Toome maailmatasemel majandusajakirjanduse tellijateni meie ilusas emakeeles ning Postimees Pro digipaketiga saate kaks ühes – reklaamivaba Postimehe sisu ja ligipääsu WSJ ingliskeelsele veebiväljaandele. Põhjust selleks koostööks on küll ja veel.

Me teeme seda, et Postimehe lugejad ja terve Eesti oleks edukad. Paneme teie jaoks ühte pakki meie enda heade majandusajakirjanike lood ja WSJ artiklite üleilmse haarde.

Kõik me teeme iga päev majandusotsuseid. Tarkusest nende otsuste taga sõltub see, kui hästi läheb meil endil ja Eestil. Teiste vigadest õppida ja lugedes teadmisi koguda on palju odavam kui kõik apsakad oma rahakoti peal läbi proovida. Edukas on see, kes tunneb nii Eestit kui hoomab ka üleilmseid tuuli.

Investeerimine on Eestis taas saamas rahvaspordiks. Börsiindeksitest saab neil päevil kuulda kõige ootamatumates seltskondades. Siiani on indeksitest tooniandvaim Dow Jonesi oma, mille arvutasid esimest korda 26. mail 1896 välja Wall Street Journali peatoimetaja Charles Dow ja statistik Edward Jones. Üldistav teadmine sellest, mis turul toimub, sündiski ajakirjanike keskel. Raske on maailmast leida väljaannet, kus börsidel toimuva taipamise taga oleks sügavamad teadmised ja traditsioonid kui WSJs.

Ajaleht Wall Street Journal on kõigest paarkümmend aastat noorem kui Postimees. 2021. aasta septembrist väärikasse ajalukku vaadates võime öelda, et oleme eakaaslased. Üksiti aga ka uuendajad. Need, kes toovad kasulikud teadmised ja huvitavad mõttekäigud oma lugejateni kõige tänapäevasemal moel.

Teades, et just praegu vajavad väga paljud inimesed Eestis tarkust, kuidas üldse investeerimisest mõelda, kutsume teid järgmisel kolmapäeval, 15. septembril osalema väga huvitavate esinejatega veebikonverentsil. Postimees Pro digipaketi tellimus on üksiti konverentsi osalustasu. Teisiti öeldes pakume konverentsi headele tellijatele kauba peale.

Postimees valib ja tõlgib Eesti lugeja jaoks kõige huvipakkuvamaid artikleid WSJ külgedelt. Tänases paberlehes ilmuvad WSJ lood on mõeldud pidulikuks avapauguks. Nüüd ja edaspidi leiate enamiku ilusasse eesti keelde ümber pandud WSJ artikleid Postimees.ee-st. Postimees Pro digipaketiga saate kaasa WSJ tellimuse ning vaadata ja kuulata kogu Postimehe väärt sisu reklaamivabalt.

Investeerimine ei ole enam üksnes lipsustatud pangahärrade pärusmaa, vaid igaühest võib saada investor. Ja seda ilma naljata. Teisest küljest on ja jääb investeerimine peenelt läbitunnetatud tegevuseks, kus ostjate ja müüjate kõhutunnete summa võib turul tekitada hämmastavaid tõuse ja kukkumisi. Tallinna börsil viimase kuu jooksul toimunu on selle hea näide.