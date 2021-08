Õnnetud afgaanid, kes moslemitüdrukutele euroopalikke kombeid õpetasid, tuleb nüüd vastu võtta. Oli siis üldse vaja sekkuda. Külvata demokraatiat seal, kus see ei kasva – nagu Hruštšov maisiga, kirjutab Dr Viktor Vassiljev.

Igal rahval omad kombed ja valitsemiskord, me ju ei lähe inglasi õpetama, et vabariik on kuningriigist parem ja giljotiin ammu olemas. Aga paganatele toome oma usku ikka samamoodi kui 500 aastat tagasi – tule, mõõga ja tankidega.