Info levik on muutnud asjade käsitlemist selliselt, et me võime hakata uskuma seda, mida me 30 aastat tagasi ei oleks mingi hinna eest uskunud, leiab toimetaja Erkki Koort.

Veebihiidude teenuste funktsionaalsus on nüüdisajal juba hoomamatu ning tavakasutajatena me tegelikult ei tea, mis saab meie andmetega edasi, kes ja kus neid kasutab. Jah, suur töö on tehtud, kuid leidub veel hulgaliselt hämaraid alasid, ja see on suur väljakutse.