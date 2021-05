Vahel on tunne, et Eesti rahvas lausa vihkab valitsust, kirjutab dr. Viktor Vassiljev.

No ma ei saa öelda, et pole käind, pole söönd, pole joond. Paar korda ametlikul vastuvõtul ikka, peaminister pakkus tikuvõileiba ja haput veini, millise jätsin vahele, sest mul naine siiamaani veel lubab kodus paremat tarbida. Juhul kui temalegi pakun, nii et korruptsioon jälle. Aga see loogika on küll pudelipõhjast võetud, et peaministri paraadõhtusöögi eest võiks saada mitusada burksi ja sama palju purgiõlut, ilmselt poe ees pingil manustamiseks. Mainitud istekoht muidugi tekitab häid mõtteid veelgi – peaministri limusiini eest saaks viiskümmend mõõdukalt roostes Passatit. Ja Toompea lossi mahuks kümme hooldekodu, neid ennegi mõisates peetud.