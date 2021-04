Teadus on ikka olnud suur illusioonide purustaja, aga mis saab siis, kui illusioonitus osutub psühholoogiliselt vastuvõetamatuks? Isegi võitlev ateist ja väsimatu teaduse populariseerija Carl Sagan on tunnistanud, et kui ta ema suri, siis oli see tõe hoop nii valus, et ta palvetas. Kui insener on läbi kukkunud, siis tuleb kohaneda psühholoogiliselt, ning selliseid praktikaid koondab muu hulgas religiooniks nimetatud traditsioon, miski, mis on ajalooliselt olnud teadusega üsna sõjakates suhetes.