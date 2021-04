Venemaa juhtkond jälgib väga tähelepanelikult, kuidas käituvad suuremad NATO liitlased (USA, Prantsusmaa, Suurbritannia ja Saksamaa) nii poliitiliselt kui ka sõjaliselt. Teame, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on rääkinud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Me ei tea täpselt, millest räägiti, kuid oluline on, et lääneriikide juhid ei väljendaks nõrkust, mida Venemaa võiks tõlgendada kui rohelise tule andmist Ukraina ründamiseks. Saksa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer ütles kolmapäeval, et tema hinnangul püüab Moskva kõikide vahenditega provotseerida reaktsiooni, kuid Ukrainat ja Saksamaad sellesse mängu meelitada ei õnnestu. Kui aga Vene vägesid koondataks Eesti piiriäärsetele aladele, ei peaks selline loogika enam paika. Saksamaa koos teiste liitlastega peaksid seejärel hakkama oma vägesid Balti riikidesse üle viima, et tugevdada siinset kaitset.