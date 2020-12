Kriis on muutnud meie teadaolevat maailma ning muudatused on toimunud majanduses, hariduses, tervishoius, julgeolekus ja töösuhetes. Kindlasti on loetelu palju pikem, aga tervikuna saab selle võtta mõiste alla kriis. Kui turvaliselt me tunneme ennast täna kogu maailma hõlmanud kriisis? Kuidas kriis mõjutab siseturvalisust? Kas ja kuidas oleme valmis järgmisteks kriisideks? Kuidas jätkata kvaliteetset hariduse andmist ka kriisides?