Mart Laar. FOTO: Sander Ilvest

Isamaa auesimees, endine peaminister (1992-1994, 1999-2002) Mart Laar soovitab peaminister Jüri Ratasele (Keskerakond) valitsuses portfellita ministrikohad kaotada.

Pole kunagiste peaministrite asi ametis olevat peaministrit õpetama tulla, kuid mind õigustab, et olen Jüri Ratasele suuliselt seda teinud. Niisiis, Jüri, kaota see välismajandus- ja infotehnoloogia ministri koht ära! Nagu elu näitab, tuleb selle olemasolust ainult jama. Ei usu, et Eesti välismajandusega seetõttu midagi hullu juhtub.

Mis aga infotehnoloogiasse puutub, siis tähtsaimad sammud tehti sel alal Eestis ära siis, kui mingit selle ala eest vastutavat ministrit ametis polnud, ainult peaministri nõunik. Nii paberivaba valitsus kui ka ID-kaart, muust rääkimata.

Usuksin, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme võiks sellega nõus olla, esiteks on tal kohe jupp muret vähem. Seda enam, et valimiskampaania ajal vandus Helme, et võimule tulles vähendab EKRE ülearu vohavat riigiaparaati. See võib olla väikene samm EKRE-le, kuid pikk samm Eestile.

Tean, et seda on lihtsam soovitada, kui teha, et on olemas koalitsioonilepe, mille uuesti avamisest Eestile mingit tulu ei tõuseks.

Võimalikuks lahenduseks oleks see, kui likvideeritaks ka teised «pooletera-ministrite» kohad ehk rahvastikuministri ja regionaalhalduse ministri koht.

Nende ministritega pole probleeme olnud, kuid vaevalt kukuks taevas maa peale, kui nad ära kaotataks. Pigem vastupidi – bürokraatia vähendamine ja otsustusahela lühendamine võiks mõne asja lausa kiiremini käima lükata.

Siis oleks kõik osapooled midagi ära andnud ning koalitsioonilepingu juurde poleks vaja minna.

Ilmselt pole ükski koalitsioonierakondadest asjade sellise arengu peale ülevoolavalt õnnelik, Eesti aga küll.

Kindlasti nõuaks see pikki ja pingelisi läbirääkimisi, kuid nagu teame, on see Jüri Ratase tugev külg. Vähemalt tasuks üritada.

Samm riigireformi suunas

Igal juhul on peaminister Ratasel võimalus parajalt otsustav samm astuda. Võimalus selleks oleks enam kui soodne. Kõrvalt vaadates on loomulikult iga asi lihtne, kuid see samm lükkaks riigireformi tõsiselt käima. Sest ega need ilusad ajad igavesti kesta.