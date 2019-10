Tellijale

Üha tihemini kostub minu kõrvu vilistlaste jutt, et gümnaasiumis on raske just seetõttu, et peab ise asju tegema ja vastutama. Kolleegid naaberkoolidest räägivad, et nende majas õpivad üliõpilased, kes ei suuda aega planeerida ning puudub kohusetunne. Siinkohal loodan, et räägin vaid väiksest seltskonnast.

Pean ütlema, et see tule mulle üllatusena, aga kurvaks teeb küll. Õpilased, kes on 12 aastat saanud koolis käia nii, et õpetaja lisab eKooli või Stuudiumisse kõik vajalikud tähtajad ja materjalid, ei olegi pidanud sellega ise vaeva nägema. Täna oleme kahjuks selles etapis, kus õpetajana peame igast enda töö sammust märgi jätma, sest nii kindlustame enda tagamaad, et kokkupõrkes lapsevanemaga oleks võimalik hiljem «tõestada», et oli niimoodi kirjas nagu oli öeldud. See on muidugi omaette teema...