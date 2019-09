USA otsustas panna ootele (kuid mitte tühistada) mitmed investeeringud Euroopa liitlasriikides, sealhulgas Eestis (15,7 miljonit USA dollarit erivägede objektide ehitamiseks). Ühed on seda otsust murelikult iseloomustanud Venemaale suunatud heidutuse tagasilöögina ja ohumärgina. Teised on reageerinud neutraalsemalt, mööndes, et tegemist ei ole täiesti ootamatu (ehkki meie jaoks mitte meelepärase) Pentagoni sammuga, mis tingitud Valge Maja otsusest, mida ei ole mõtet üle dramatiseerida. Mõlemad tüüparvamused – mis tunduvad pealtnäha vasturääkivad – on paradoksaalselt õiged.