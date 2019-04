Lähtudes nende igapäevaseist raskeist kaotusist, on nende toitlustamisküsimus muutunud viimasel ajal katastroofiliseks. Isegi leib, mida talivõitluste algul sai iga sõdur mõnisada grammi päevas, jääb nüüd järeleveoraskuste tõttu enamasti ära, nii et sõdurid peavad nüüd sõna otseses mõttes nälgima. Seejuures on tõusnud kohutavalt ka hinnad, eriti Peterburi rindel. Nii näiteks maksab nael hobuseliha 90 rubla. Vastupidiselt sellele imestavad ülejooksikud Saksa poolel valitsevaid olusid. Siin leiavad nad võimaluse üle hulga aja jälle end täis süüa. Moskva propagandateated, mille järgi hoolitsemine Nõukogude sõduri eest rindel on eeskujulik, ei taha seesuguste olude juurde küll kuidagi vastata tõele.