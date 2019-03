Ilmselt ei üllata see tulemus suurt kedagi. Ka põhjuse peale pole keeruline tulla: Keskerakonna toetusbaasi vundament ehk muukeelsed valijad on nimelt EKRE koalitsioonikõnelustesse kaasamise pärast pettunud. Veebruari teises pooles oli muust rahvusest valijate toetus Jüri Ratase juhitud erakonnale 67 protsenti, nüüd aga 47 protsenti. Kui praegu plaanitav koalitsioon teoks saab, on tõenäoline, et langus jätkub veelgi. Ja see ei puuduta sugugi ainult venekeelseid valijaid. Tähelepanuväärne on ka see, et Keskerakonna toetus on kahanenud madalapalgaliste ja vanemaealiste seas.