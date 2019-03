Demokraatia piiramine ühe kindla ideoloogia raamidesse, olgu see siis sotsialistlik demokraatia või liberaalne demokraatia, on oma olemuselt ebademokraatlik, kirjutab ajaloolane Jaak Valge (EKRE) vastuseks reformierakondlasele Jürgen Ligile.

Kogenud poliitik, oma julgete väljaütlemiste poolest tuntud Jürgen Ligi tunnistab, et seekord tunneb ta hirmu, ja seda põhjusel, et ta «ei taha jätta oma lastele ja lastelastele maha riiki, kus tõde on vale.»