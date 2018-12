Niinimetatud Edgar Savisaare kohtuasi suunab vältimatult vaatama meie tänasele kohtueelsele ja kohtulikule menetlusele laiemalt. Peegelpilt ei ole see, mis ta peaks olema. Ma ei anna hinnangut Savisaare süüle või süütusele. Süüküsimus otsustatakse kohtumenetluse lõppstaadiumis. Kõrvalseisva diletandina võtan professionaalide tegevust veidi analüüsida.

Kõigepealt kohtust üldisemalt. Riigikohus on põhiseaduse kohaselt kassatsiooni- ja samaaegselt ka konstitutsiooni ehk põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Kassatsioonikohtuks olemine tähendab, et kohus ei hinda ise tehiolusid* ja tõendeid, vaid ainult õiguse kohaldamist. Leides selles olulisi puudujääke, ei tee kassatsioonikohus ise uut otsust, vaid saadab kohtuasja uuesti läbivaatamiseks alama astme kohtule (kõnealusel juhul Tallinna ringkonnakohtule), kel on pädevus ja kohustus hinnata vahetult tehiolusid ja tõendeid ning järgida kassatsioonikohtu suuniseid õiguse kohaldamises.