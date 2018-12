Kolumnist Andrei Kuzitškin kirjutab, kuidas ta on tähistanud uusaastat ja mis mõtted on tal sellega seoses olnud.

Iga Nõukogude inimese elus oli mitu pidupäeva: sünnipäev, maipühad, võidupüha ja Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni aastapäev. Kuid põhiline pidupäev oli ja on uusaasta! 31. detsembrit oodati kõigis Nõukogude, nüüd siis ka Venemaa peredes alati erilise kannatamatusega. Miks? Sest inimest viib edasi lootus, et kui ka seni pole elu laabunud, siis on veel aega seda paremaks muuta. Uusaasta on selleks aga parim aeg: kella sihverplaadil lööb ette 00:00, vana aasta vajub minevikku ja elu läheb edasi puhtalt lehelt.