Paneel 2 – Üks tont käib ringi mööda Euroopat

Nende sõnadega algab kommunistliku partei manifest. Kuid ideaalühiskonna ehitamisega kaasnes kõikjal varem või hiljem vägivald. Siiski on ka 21. sajandil levinud arusaam, et viga ei olnud mitte ideoloogias, vaid ainult selle oskamatuis elluviijais. Kas kommunistlik ideoloogia on eristatav selle teostamise katsetest minevikus? Miks leiab kommunistlik ideoloogia toetajaid ka tänapäeval ja seda ka vabade ja demokraatlike riikide poliitikute ja haritlaste seas? Kas see võib viia katseni kehtestada utoopia taaskord jõu ja vägivallaga?

Sofi Oksanen, kirjanik ja näitekirjanik

Chrystia Freeland, kirjanik, ajakirjanik, poliitik, Kanada välisminister (kinnitamisel)

Hannes H. Gissurarson, Islandi Ülikooli politoloogia professor

Joanna Orłoś, Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustiku projektide ja kommunikatsiooni osakonna asejuht

Moderaator: Riina Kaljurand, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ning Lennart Meri konverentsi direktor

17:40 – 18:00