Eesti on Moskva patriarhaadile eriline koht. See on ju eelmise patriarhi Aleksiuse kodumaa. Seega jätkub siinse vene kultuuriruumi sidumine usu kaudu Venemaaga. Samuti peab säilitama ühiskonnas kiriku tugevat seisundit, sealhulgas varasid. Vene õigeusu kirik Eestis pole küll kuigi suur, aga õigeusklikud on pikemat aega meil suurim usurühm. Kindlasti hakkavad vagad usklikud otsima uuelt metropoliidilt juhatust. Kas õigustatult, näitab aeg. Ent paslik oleks meelde tuletada Johannese evangeeliumist (10:14-15) pärit sõnu: «Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest.»