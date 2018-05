Tõlkes leitud Eesti: kohtumine lüka-tõmbaga

Üks tuttav rääkis, kuidas ta läks kellaajalisele protseduurile. Kabineti ukse kõrval oli silt «Kutsumata mitte siseneda!». Tema aeg jõudis kätte ja möödus, kuid kutset ei tulnud ega tulnud. Lõpuks küsis ta ühelt mööduvalt töötajalt, mida teha. «Aga miks te siis sisse ei läinud?» Tuttav ütles, et silt ju keelab kutsumata siseneda. «No kui teile on kellaaeg antud, siis tuleb sisse minna!» vastas töötaja.

Sellisest olukorrast oleks lootust puhtalt välja tulla Doktor Dolittle'i kahepealisel lüka-tõmbal (varasema nimega lükka mind – tõmban sind, inglise keeles the pushmi-pullyu). Tema rääkis mäletatavasti ühe peaga ja sõi teisega ega patustanud kunagi reegli vastu, mis ütleb, et täis suuga ei räägita.

Lüka-tõmba saaks vististi hakkama ka sagedase, kuid kaelamurdva lähteülesandega «tõlkida täpselt iga sõna». Miks?

Kui küsimusele Don’t you have a copy? («Kas teil pole koopiat?») vastab inglane No («Mul pole koopiat»), siis jaapani keelde ning mitmetesse teistesse keeltesse peab tema vastuse tõlkima mitte sõnaga «ei» vaid, vastupidi, sõnaga «jah» («Teil on õigus, mul pole koopiat»).

Ei-jah FOTO: Ülle Leis

Null and void («kehtetu») ja terms and conditions («tingimused») on näited inglise juriidilisele keelele omastest sõnapaaridest. Neis korratakse sama tähendust kahe erineva sõnaga, millest üks oli mõeldud lihtsurelikule ja teine juristile. «Täpselt iga sõna tõlge» oleks seega «kehtetu ja kehtetu».

«Räägin eesti keeles» tõlge I will speak in the Estonian language (üsna tihti kasutatav, muuseas) tundub «täpne». Ka The project lasted for 18 months tõlge «Projekt kestis 18 kuud» paistab «täpne». Mõlemaga on vaid üks pisike probleem – inglise keelde tõlgitud lause pole inglise keel ning eesti keelde tõlgitud lause pole eesti keel. Inglise keeles on õige I will speak Estonian, ning eesti keeles räägitakse pooleteisest aastast.

Lisaks sõnadele on keeles veel kirjavahemärgid. Kui tõlkida lauset Sisesta kaart!, siis tuleb valida «täpse», kuid ebaviisaka tõlke (Insert card!) ja pealtnäha «ebatäpse», kuid viisaka ja «päris» ingliskeelse Please insert card vahel.

Mis on täpne tõlge?

Täpne iga sõna tõlkimine on umbes sama kui kutsumata sisenemine kabinetti, kuhu on keelatud kutsumata siseneda. Kas valida «täpne» tõlge (No – ei) või täpne sisu (No – jah)? Kas leida igale lähteteksti sõnale tõlkes «täpne» vaste (month – kuu), või rääkida tõlkes «päris» keelt, millesse tõlgime (month – aasta)?

««Tõlkige sõna-sõnalt kõike, nii et see jääb teises keeles samaks,» on absoluutselt teostamatu ülesanne,» öeldakse ÜRO tõlkide käsiraamatus. «Tõlkimine ei tähenda lähteteksti sõnade sihtkeelsete vastete reastamist sõnaraamatu abil. See iseenesestmõistetav tõsiasi pole iseenesestmõistetav isegi kõikidele neile, kes tõlkimisega tegelevad, rääkimata nende klientidest,» on kirjutanud Soome tõlkija Silja Strengell.

Kas alati peab täpselt tõlkima?