Tõlkes leitud Eesti: üks surnud mutt

«Parditiigi juures on üks surnud mutt,» hoiatasin metsas tuttavat abielupaari, et nad sündmuskohal oma hea isuga koerast ette jõuaksid. Proua ahmis õhku: «Mis Te räägite! Kas tõesti?»

Näe, kuidas inimene loomakese lahkumist südamesse võtab, mõtlesin endamisi teatud üllatuse ja heldimusega.

«Что, что?» («Mis ta ütles?»), küsis proua mees, venelane nagu proua isegi. «Там женщина лежит,» («Seal lamab üks naine») vastas proua.

Läksin üle vene keelele ja selgitasin, et mitte naine, aga väike must loom, kes elab maa all (ma ei teadnud õiget sõna). Mees puhkes naerma. Proua oli naerust kaugel: «Aga Te ju ütlesite, et mutt!» Arusaamatus viis mu mõtted kahele asjale.

Kõnekas kehakeel

Esiteks mõtlesin sellele, kui palju jälgime teistega suheldes seda, mida öeldakse ehk sõnu, ning kui palju seda, kuidas üht või teist asja öeldakse. Kas oleksin rääkinud inimesest parditiigi ääres samamoodi?

Arvukad maailmas läbi viidud uuringud on näidanud, et sõnade mõju jääb näost näkku suheldes alla 10 protsenti. Kõige kõnekamad on hoopis kehakeel (50–80 protsenti) ja parakeel (hääletoon, hääle kõrgus ja tugevus, intonatsioon ja muud).

Kui sõnad ja mittesõnaline pool on vastuolus, usutakse pigem viimast. Mittesõnalised vihjed võivad olla küll sarnased, kuid eri kultuurides erineva tähendusega. Sageli saavad need aga valestimõistmise peapõhjuseks, kuna võõras kultuuris olles antakse tuttavatele vihjetele (näiteks naeratusele ja pilgukontaktile) samu tähendusi, mis oma kultuuris.

Uuringutest on tulnud välja ka huvitav ja võõrkeelses suhtluses ülioluline eripära, nimelt et eestlased käituvad vastupidiselt teistele rahvastele – keskendume palju rohkem sõnadele ja usaldame sõnu mittesõnalisest suhtlusest rohkem isegi siis, kui nende kahe vahel on vastuolu.

Kui hea on «good»?

Sõnade ja mittesõnalise suhtluse tõlgendamise kohta on huvitav näide ühes intervjuus. Välismaa filmiüliõpilastelt küsiti, mida nad arvavad äsjanähtud eesti filmist. Üks vastanuist ütles I thought it was OK, it was good ehk «Jah, ma arvan, et see oli okei, see oli hea», mis eesti keeles tähendaks positiivsele poolele kalduvat hinnangut.

Kui intervjuu oleks sellega lõppenud ja kui oleksime lähtunud öeldud sõnadest, jäänuks meile teadmine, et üliõpilasele film meeldis. Intervjueerija esitas aga jätkuküsimuse What did you like? («Mis sulle meeldis?»). Järgnes pikk paus, mille intervjueerija lõpuks katkestas kannapöördega And what didn't you like? («Mis sulle ei meeldinud?»).

Vastus kinnitab, et küsitletu esimene vastus, nii sõnaliselt kui ka hääletoonilt vaoshoitud, polnud mitte kiitus, vaid pigem tähendas see Noh, oli kah.

Olen varem kirjutanud, et kuigi koolis õppisime, et hea on inglise keeles good, siis päriselus annab hea tähenduse edasi märksa tugevam vaste (great, superb ja muud). Seda tuleb arvestada ka sõna good eesti keelde tõlkides.