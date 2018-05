Tõlkes leitud Eesti: kiida! Kasuta! Vaheta! Sisesta! Leia!

Olen vilets seenetundja, aga ega sellepärast veel seenel käimata jää. Keegi seenetundja peab lihtsalt minu aju ja pilgu programmeerima kindlate seeneliikide peale ning siis, oh imet, hakkan ka mina järsku märkama seeni seal, kust varem oleksin mööda kõndinud. Kollaseid ja halle, pruune ja punaseid.

Sama avastamisrõõmu olen kogenud hüüumärkidega. Tarvitses vaid mitmel Eestit külastanud inglise keele professoril osutada hüüumärgiuputusele meie ingliskeelsetes tõlgetes, kui ka mina hakkasin neid nägema. Kollaseid ja halle, pruune ja punaseid. Nagu seeni pärast vihma. Pangakaardi pakkumistest parkimisinfoni. Ma ei imestaks, kui oleksime Euroopas esirinnas hüüumärkide arvult elaniku kohta:

Parking spots are marked with B logos! Praise the salesperson! Please use the «Request a tour» web form! Follow us! Change your ordinary debit card for a better one! To search for trips enter departure and destination! Join our newsletter! Sound of Freedom! Visit us! All passengers are welcome! Find answers here! Products which do not use any preservatives! Rahva Raamat turns 105!

Tõlgetes on lõviosa hüüumärkidest sellistes kohtades, kus inglise keeles «ei hüüatata». Hüüumärki kasutatakse inglise keeles tugevate tunnete nagu näiteks üllatus või vaimustus (What a great song! How lovely!), viha ja põlgus (What a mess!) ning iroonia (Thanks a lot!) väljendamiseks, vandesõnade võimendamiseks (Damn!) ning käskude andmiseks (Come here!). Palju on hüüumärke koomiksites (Wham!). Hüüumärgistatud tõlked polnud pärit koomiksitest. Tekstiga ei soovitud kamandada ega iroonitseda, kuid asi kukkus nii mõnegagi just nii välja.

Kuidas tõlkida hüüumärki?

Kui auto armatuurlaual on süttinud hüüumärk, tähendab see hoiatust. Sama, hoiatavat, tähendust, võiksime meeles pidada ka tõlgitavas tekstis hüüumärki nähes. Ning ehk tasuks ka peatuda, täpselt nagu autoga. Eesti keeles võib käsu või palve järel kasutada nii hüüumärki kui punkti, nagu on kirjutanud Eesti Keele Instituudi keelekorraldaja Argo Mund:

«Hüüumärk on emotsionaalsem ja märgib tungivamat palvet kui punkt. Kui palve pole tungiv, võib hüüumärgi asendada punktiga, nt Luba endale rohkem liikumisvabadust. Andke teada, mida sellest ettepanekust arvate. Ülesannete ja harjutuste töökäskude järel on sageli punkt, nt Kirjeldage raku ehitust.»

Eesti keeles saab kirja või kõnet alustada hüüumärgiga, nt Lugupeetud härra Mesimumm!. Inglise keeles tuleb hüüumärgi asemel kasutada koma: Dear Mr Smith,; Ladies and gentlemen, jne.

Raskeim on ehk harjuda mõttega, et hüüumärgi asemel peaks inglise keeles olema hoopis please (Please use parking spots marked with B). See võib ju nõuda tõlkemüütidega rindapistmist – sõnajärjekorra muutmist ja ülejäänud lause ümbersõnastamist. Kergem pole käsu (Praise the salesperson!) asendamine küsimusega (How did we do?), kuid see on siiski vajalik, et viisakaks jääda.