Lugeja imestab: miks meil on palju firmasid, mis ei tooda ega ekspordi?

Hakkab juba vastu iga päev saada selliseid niinimetatud pehmete firmade pakkumisi. Kogu aur Eestis läheb igasugustele koolitustele ja muule sarnasele. Räägitakse ettevõtluse arendamisest, kuid sellised ettevõtted ei vii Eestit edasi. Reaalselt tootmise viimise ja arendamisega äärealadele ei tegele riik ega omavalitsused. See ei ole jätkusuutlik. Kas poliitikud mõtlevad, et saame veel ühe ametiaja riiki juhtida ja peale seda tulgu või veeuputus?

Ajakirjandus võiks oma tähelepanu alla võtta, et hakataks rohkem rääkima tootjatest, eksportijatest, et see innustaks selles suunas panustama. Samas näiteks puidutööstusele ei oleks enam mõttekas panustada, kuna sellega tegelejaid on piisavalt ja varsti enam metsa ei ole. Võiks olla masinaehitus ja muu sarnane, kus kasutatav materjal ostetakse sisse ja lisatakse lisandväärtus ning eksporditakse. Samas annaks ilmselt veel Rootsist tuua tootmist Eestisse, kuid igal juhul väljapoole Tallinna ja Harjumaad, luues uued tõmbekeskused kohtadesse, kus on pooltühjalt seisvaid elamuid( Helme, Võhma, Õisu ja nii edasi). Tööjõudu peaks saama riigi palgal olevate töötajate vähendamisega.