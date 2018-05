Birgitta Ots: Eesti riik seisab rüblikuikka jõudes olulise otsuse ees

Riigiabi on muutunud üldjoontes üheks kõige levinumaks riigipoolseks Euroopa Liidu reeglite rikkumise vormiks. 2008. aasta statistika kohaselt oli näiteks 42 protsenti kõikidest riigi antud vahenditest erinevad maksumeetmed (kindlasti on siinkohal rõõm tõdeda, et valitsuse otsus magustatud joogi maksu esialgu mitte kehtestada on keelatud riigiabi seisukohalt ainult teretulnud).

Seetõttu on Euroopa Komisjon võtnud palju agressiivsema joone riigiabis järelevalve tegemisel. Hea näide on kasvõi Apple'i kaasus, mille alusel kinnitas Euroopa Komisjon, et Iirimaa on lasknud Ameerika tehnoloogiahiiul illegaalselt 13 miljardi euro ulatuses saada maksueeliseid. Seega on alust arvata, et varem või hiljem hakkab aina enam riigiabi juhtumeid liikmesriikide tegevusest välja kooruma.

Küsimus on eelkõige selles, kes on sellistes olukordades kannataja rollis. Lõppude lõpuks on Euroopa Komisjonil õigus nõuda riigilt, et viimane korjaks antud abi abisaajatelt tagasi kokku, arvestades lisaks põhisummale ka intresse.

Eesti mastaabis mõjutab see eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kes moodustavad meie riigi väiksuse tõttu kandva osa majandusest. Selliseid ettevõtteid iseloomustavad tagasihoidlikud käibed ning piiratud vabad vahendid.

Seega, kui ettevõte on abi saanud, siis selleks hetkeks, mil Euroopa Liidu veskid on jõudnud oma jahvatamises punkti, kus on aeg riigiabi tagasi nõuda, on sellised firmad abina saadud raha juba jäädavalt investeerinud.

Vabade vahendite olemasolu tagasinõude täitmiseks on seega küsitav ning võib sellistele ettevõtetele ääretult suuri probleeme tekitada. Probleemide all pean ma silmas mitte ainult bürokraatlikku peavalu, vaid konkreetsetesse makseraskustesse sattumist firmade pankrotini välja. Järelikult halvavad olukorrad, kus riik annab ettevõtetele abi, lõppkokkuvõttes riiki ja selle majandust ennast.

Puudulikud teadmised meil endil

Mida sellises olukorras teha? Tegelikkuses pole ettevõtjad ju situatsiooni tekkimises süüdi. Pole ka tingimata nende roll teostada kontrolli riigi meetmete üle veendumaks, et potentsiaalse abi pakkumise taga pole illegaalset riigiabi.

Ning isegi, kui ettevõte tuvastaks enne abi saamist, et tegu on potentsiaalselt riigiabi reeglitega vastuolus oleva abiga, poleks keeldumine mõistlik. Sest keeldumisel saaks rahalise eelise eeldatavasti mõni teine konkurent, mida ükski terve mõistuse juures olev ettevõtja ei tahaks.

Järelikult peab riigiabi teemaga tegelemine algama riigi institutsioonidest endist. Sest puudujääk algab vähestest teadmistest ja piiratud Euroopa Liidu institutsioonide ja praktika tundmisest. Seda saab parandada ainult parema teabevahetuse ning vastavate erialaste koolitustega. Seega seisab Eesti riik rüblikuikka jõudes olulise otsuse ees.

Selleks, et vältida tulevikus aina suurenevate riigiabiga seonduvate kaasuste osakaalu, tuleb juba täna tegutseda, astuda iseendaga sisemonoloogi, tuvastada puudujäägid ning leida lahendused.