Marti Aavik: homokirik keset küla

Muidugi, praegune perekonnaseadus juba ütlebki oma esimeses paragrahvis, et abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel, kes on täisealised (15-aastased võivad abielluda kohtu loal), ja neljanda paragrahviga keelab mitu samaaegset abielu.

Nüüd küsime: mis on siis sisulised argumendid nendesamade põhimõtete põhiseadusse kirjutamise vastu? Kas keegi tõesti plaanib meil mitme mehe või naise pidamise ehk nn arvuneutraalse abielu seadusesse kirjutamist? Ka meie lähedal on maid, kus niisugused mõtted liiguvad. Esialgu äärmuslike liikumiste jutuna. Kui sellist plaani või salasoovi ühelgi Eesti erakonnal pole, siis ei tee ju mingit kahju sellesama põhiseadusesse pitseerimine – abielu sõlmitakse kahe inimese vahel.

Homoseksuaalsetele inimestele just nimelt abiellumise õiguse andmise tahtmist võiks me erakondadest juba praegu leida. Sellele valijate toetuse saamine on aga täiesti ebarealistlik. Kindlasti leiduks Eestis palju inimesi, kes osaleksid niisugustes vaidlustes suure innu ja lustiga ja ka meie arvamusportaali homoabielu poolt/vastu lood saaksid palju klikke. Eestile tähendaks see aga tühikäiku, oluliste ja lahendust ootavate teemade avalikest aruteludest kõrvaletõrjumist.