Peep Jahilo: kas Süüria keemiarelvade vastu saab nõu või jõuga?

On ootuspärane, et keemiarelvade tuvastamise ja hävitamisega tegeleks selleks seatud Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW), ent selle õigus iseseisvaks uurimistegevuseks on piiratud, kirjutab Peep Jahilo, kes oli Eesti alaline esindaja OPCW juures aastatel 2012–2017.