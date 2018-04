Edasi 1990. aastal: keda saadame Moskvasse läbirääkimistele?

Edasi võib uhkusega teada anda, et Sovetnikov on 1950. aastast Edasi lugeja. Sovetnikov on ka Edasile kaastööd teinud. Viimane ilmus Edasis 16. jaanuaril pealkirja all «Kalendrihinnang Narvast». Sergei Sovetnikov oli nördinud Edasi kalendrinaljade pärast, mis olid «vürtsitatud terava ja natsionalistliku vene ja nõukogudevastase kastmega». Iseäranis solvavaks pidas ta «pühale kuupäevale, 8. maile, suure võidupüha künnisel, mil kogu maailma ausad inimesed valmistuvad tähistama nõukogude rahva Suure Isamaasõja võidu 45. aastapäeva, paigutatud jälki labasust».