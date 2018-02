Marti Aavik: ma ei karda lumehelbekesi

Oma vahetu kogemuse järgi ei saa ma küll kuidagi kinnitada, et Eesti peredes oleks kasvanud põlvkondade viisi teovõimetuid tuhnuseid.

Vahel räägitakse põlvkondadest tõsimeeli ka täielikke ulmejutte. Tulevat noored, kes on terve põlvkonnana hoopis teistsuguste isiksuseomadustega ja pööraselt andekamad kui nende vanemad.

Praegu on hirm pigem selles, et nupukus võib hakata hoopis alla käima – mõnel pool räägitakse hoopis anti-Flynni efektist. Igal juhul on liialdus oodata, et järgmine põlvkond koosneb ainult Einsteinidest.

Võib-olla on aga vale üldse kogu eeldus, et lapsed peaksid olema selle kasvatuse nägu, mida vanemad on püüdnud neile anda ning iga uus põlvkond lapsi kasvatab ennast ise, kuna eakaaslased mängivad palju suuremat rolli kui vanemad ja täiskasvanud üldse.

Väärtushinnagud on keskkonnas toime tuleku retsept. Üldine tendents on, et selle retsepti koostab inimene nooruses koos oma põlvkonnakaaslastega ja selle järgi, millised olud parasjagu valitsevad.