Postimees 1930. aastal: turism vajab korraldamist

Nagu arvustik näitab, et turistide vool Eestisse aasta-aastalt kasvanud, kuid ei ole igalt poolt leidnud seda, mida nad leidma oleksid pidanud, sest meil on veel palju korraldada ja seada. Nii ei ole meil korralikke võõrastemaju, mitte ehitusliselt, vaid korra mõttes, puuduvad juurdepääsu võimalused vaatamisväärilistele kohtadele jne.

Kõik see tahaks korraldust. Kuna kogukond vähe suudab anda ainelist toetust ja riik seni turistide küsimust alahinnanud, tuleks seltskonnal ise käed külge panna. Tallinnas on asutatud E. T. Ühing ja mõni aeg tagasi on ühingu osakonnad tekkinud Narvas, Pärnus, Viljandis, Võrus, Valgas ja Petseris. Kuna tarvidus on turiste juhtida ka Lõuna-Eestisse, ei pääse Tartu mööda ühingu asutamisest. 25.01.1930