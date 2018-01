Andrei Kuzitškin: Venemaal sündinud kurjus valgub Eestisse

Jaanuaris andsid kogu maailma uudisteagentuurid teada traagilistest sündmustest Venemaa koolides. 15. jaanuaril ründasid Permi koolis number 127 kaks teismelist nooremaid õpilasi: üks hoidis ust kinni, et ehmunud lapsed ei saaks hoonest pageda, teine pussitas samal ajal õpetajat ja õpilasi. Vigastada sai 15 inimest. 19. jaanuaril tormas Ulan-Udes (Burjaatia pealinnas) 9. klassi õpilane kooli kirvega, vigastas viit inimest ning korraldas pealekauba süütevedelikku sisaldava pudeliga (nõndanimetatud Molotovi kokteiliga) hoones tulekahju.

Kremli ideoloogid tõttasid kuritegusid otsekohe hukka mõistma (mis on täiesti loomulik) ja osutama läänele kui niisuguse kuritegeliku käitumise eeskujule (mis on täiesti loomuvastane).

Nii teatas näiteks tuntud putinlik propagandist, telesaate «Postskriptum» juht ja kohakaasluse alusel veel senaator Aleksei Puškov: «Et oleks rünnatud kooliõpilasi ja õpetajaid, sellist asja pole meie maal kunagi olnud. Veel üks kommete ja läänes omaks võetud kuritegelike käitumise arhetüüpide globaliseerumise tagajärg.»

Nagu ikka, senaator valetas. Paraku ei olnud need agressiivsuse ilmingud tänapäeva Venemaa kooliajaloos sugugi esimesed.

Venekeelne video Ulan-Ude koolis toimunud rünnakust.

Alles möödunud aasta 5. septembril ründas Moskva lähedal õpilane õpetajat, äsas talle köögikirvega pähe ja hakkas siis klassis vintpüssist tulistama.

Juba kümne aasta eest sedastasid eksperdid Venemaal pedagoogide ja õpilaste vastaste rünnakute kasvu: õpilased ründasid õpetajaid noaga, viskasid väävelhapet näkku, lõid kiviga pähe.

Viimasel kahel aastal on aga kogu maal järsult suurenenud vägivald koolides, mille ohvriks ei lange enam kümneid, vaid juba lausa sadu inimesi.

Olen sama meelt nende psühholoogide ja sotsioloogidega, kes seletavad seda ilmingut tõsiasjaga, et Venemaal kujundatakse ja levitatakse agressiooni kui käitumismudelit lausa riiklikul tasandil.

Platnoid ruulivad

Esijoones on panuse ühiskonna agressiivsuse tõstmisse andnud Venemaa ajakirjandus, mis päevast päeva sisendab Venemaa kodanikesse teadmist, et nende riik on muutunud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu peamiseks ründeobjektiks.

Sõnum, et «Venemaa elab vaenlaste piiramisrõngas», on sisuliselt hakanud asendama rahvuslikku ideed. See idee mobiliseerib ja koondab rahvuse oma juhi, Vladimir Putini ümber, kes ööd ja päevad kaitseb alamaid vaenlaste salasepitsuste eest.

Teine Venemaa ühiskonna agressiivsuse põhjus seisneb kurjategijate subkultuuri ja vanglatraditsioonide pealetungis, mis lammutab Venemaa tsivilisatsioonilisi aluseid.

Peaaegu iga teine Venemaa televisioonis näidatav seriaal või film on ühel või teisel moel pühendatud kuritegelike autoriteetide ja nende elulaadi ülistamisele. Režissöörid kõnelevad austusest väriseval häälel tuntud varga Kuldkäekese Sonja või Odessast pärit riisuja ja mõrvari Miška Japontšiku saatusest. Venemaa filmikunsti kangelasteks on tõusnud samuti tänapäeva bandiidid ja mõrvarid. Seetõttu on ka kuritegelik sõnavara nii kindlalt juurdunud Venemaa avalikus ja inforuumis.