Andrei Kuzitškin: õnnitlused minu lugejatele

Armsad Postimehe lugejad!

Soovin teile kogu südamest parimat uut, 2018. aastat!

Minu jaoks oli möödunud aasta juba neljas Eesti pinnal.

Eesti on pakkunud mulle kodu ja kaitset. Kaitse on rahvusvaheline, kodu ajutine. Muidugi ei ole Eesti saanud minu teiseks kodumaaks, sest kodumaa on ikkagi maa, kus oled sündinud ja üles kasvanud, kuhu on jätnud jälje sinu pisikesed lapsejalad ja kus on sinu vanemate hauad.

Aga ma ei kurda, sest nende aastate jooksul olen saanud Eestis palju sõpru, kohe väga palju. Neid on mulle kinkinud Postimees. Ma kirjutan artikleid, need avaldatakse ning neist saab sõprusesild minu ja mu lugejate vahel. Tänan Postimehe toimetust nii hinnalise võimaluse eest suhelda korraga kogu Eestiga!

2017. aastal kirjutasin 52 artiklit noorsoost ja sotsiaalmajadest, Tallinna valimistest, sotsiaaldemokraatidest ja keskerakondlastest, NATOst ja Euroopa Liidust, Vladimir Putinist ja Venemaast, venelastest Eestis ja arusaamadest Eesti kohta Venemaal. Kritiseerisin nii Putinit kui ka Eesti poliitikuid, paljastasin Nõukogude müüte Eesti kohta ja Venemaa trollide tegevust. Aga ma ei teinud seda pelgalt tuntuse ja populaarsuse nimel, sest ma ei hakka kunagi auditooriumiga mängima, vaid tahan alati jääda iseendaks ning rääkida tõtt ja ainult tõtt.

On imeline, et võin Eestis ennast vabana tunda ning kõigest ausalt kõnelda.

Miks ma seda teen? Sest soovin maailma paremaks muuta. Kas või õige pisut. Kas ma olen idealist? Võib-olla tõepoolest. Aga kui kas või südames ideaale ei hellita, kui ei hoia alal usku õiglusse, siis on maailmas väga raske elada, raske ja tulutu.

Seepärast soovingi kõigile Postimehe lugejatele, kõigile oma sõpradele ja oponentidele väga palju lihtsat inimlikku õnne! Saladust siin pole: tuleb jääda iseendaks, armastada elu, õppida teistelt, teha head ja uskuda imedesse!

Teie Andrei Kuzitškin

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.