Postimees 1931. aastal: mood käib uue asjalikkuse teed

Peaaegu iga mantel on varustatud nahast ehk riidest vööga, mis tõendab, et daam nüüd jällegi soovib oma käed hoida vabad ja neid tarviduse korral külma eest peita muhvi, selle asemel, et nendega tuules lendlevaid mantlihõlmu kinni hoida.

Uued mantliriided (kantakse väga palju kergelt kirju riiet) on koetud lõdvalt ja vastavalt tervishoiulisele põhimõttele: enam õhku, enam valgust! Mantli kaunim ehe nahk, mis läinud sügisel kord juba ähvardas pikemaajalise puhkusega, on siiski jäänud, kuid ta kandmise viis on uuenenud: nahka pannakse peamiselt kraeks ehk ka ainult poolvarukateks. Või kui juba enam, tehakse kogu pealmine osa – krae, talje ja varukad – kõik nahast ja alumine osa riidest. Naha suurmood: karakul, rebane, laisaba ja mõned teised.

12.10.1931