Hanna-Hulda Reinkort: uued sõbrad

Nimelt on Budapestis sündinud ja Ameerika Ühendriikides elavast 86-aastasest liberaalsete väärtuste eestvõitlejast saanud üks Ungari populistide ja rahvuslaste suuremaid vihavaenlasi.

Vähem on teada aga fakt, et juudi juurtega Sorosi ja Ungari peaministri Viktor Orbáni ideoloogiate mõõduvõtmises on Iisraeli valitsus eesotsas Ungaris riigivisiidil viibiva Benjamin Netanyahuga Orbáni poolel. Tekib küsimus: miks?

Nimelt on mõlemad riigid võtnud kriitilise seisukoha välisrahastuse ja eriti Sorosi fondide toel tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide suhtes, kelle edendatavad väärtused ei kattu valitsuste tulevikuplaanidega.

Kui Orbáni tüliõunaks on Euroopa rändekriis, süüdistades Sorosit massiimmigratsiooni tagantõhutamises, siis Iisraeli peaministrit ärritab miljardärist filantroobi otsus toetada Iisraeli valitsuse ja okupatsiooni suhtes kriitiliselt meelestatud Iisraeli ja Palestiina aktiviste.

Sorosi esindatav liberaalne maailmavaade on seega sarnaselt Ungariga risti-põiki ees Netanyahu valitsuskoalitsiooni aetava karmi joone rahvuslusele ja nii näitlikustab Ungari juhtum, et Netanyahu Iisrael astub aina enam ühte jalga demokraatiapõlglike autokraatiatega, nagu Türgi, Egiptus ja Venemaa.

Sama võib täheldada ka Ungaris, kus parempoolse poliitilise eliidi taktikepi all kinnitab aina jõulisemalt kanda Venemaa ideoloogiline pealetung, hoolimata sellest, kas nad seda endale tunnistavad või mitte. Orbáni vastaste ridades pole aga seis kiita, neile töötavad vastu nii korruptsioon, tugeva riikliku kontrolli all olev meediamaastik kui ka olemuslikult nõrk opositsioon, mistõttu on vähetõenäoline, et järgmise aasta üldvalimistel suudaksid eri pooled ühtse vastaskandidaadi taha koonduda.

Iisraeli välisministeerium tegi möödunud nädalal lausa eraldi avalduse, näidates oma toetust Ungari valitsuse propagandavõtetele. Huvitaval kombel läks see vastuollu Ungaris baseeruva Iisraeli suursaadiku Yossi Amrani varasemate märkustega, keda ligikaudu 21 miljonit dollarit maksma läinud reklaamikampaania teokssaamine pani jahmatama.

Sel nädalal esimese Iisraeli juhina pärast kommunismi kokkuvarisemist 1989. aastal Ungarit külastav Netanyahu kohtus üleeile Orbániga. Arvestades reklaamplakatite tonaalsust, kus Sorosit oli kujutatud möödunud sajandi alguse stiilis kui rahaahnet irvitavat juuti, oli riigipeade kohtumise üks eesmärke vaigistada arvamusi, et Orbáni Sorosi-vastane ristisõda õhutab juudivaenulikkust. «Orbán kinnitas seda mulle ühemõtteliselt,» teatas Netanyahu Ungari parlamendis ühisel pressikonverentsil.

Eile kohtus Netanyahu Orbáni teiste mõttekaaslaste ehk Poola, Slovakkia ja Tšehhi riigipeaga. Juudiriigi soov on tagada, et Euroopa Liidus või ÜROs peetavatel aruteludel seisaks Visegrádi grupi riigid Iisraeli huvide eest. Iisraeli lähenemine põgenikekvootide tõttu teiste ELi liikmesriikidega vaenujalal olevale riikide nelikule on filigraanselt ajastatud, sest Poolast saab järgmiseks kaheks aastaks ÜRO julgeolekunõukogu mittealaline liige.