Postimees 1898. aastal: suur vesi ajab saarlasel vee silma!

Vett nähes veereb küll mõnelgi mehel vesi silma, aga parata pole midagi.

Läänemeres on praegu nõnda palju vett, et 60 aastased mehed ei mäleta oma eluea sees nõnda rohkesti näinud olevat. Veerand versta merekallast, kuhu tormigagi vesi palju ei tule – seisab praegu vee all.

Mõnel mehel kasvasivad ilusad kapsad merekaldal rammusa meremuda sees, praegu paistab sääl kohal ainult ülemine pool aeda veest välja. Kalad kardavad ka vist suurt vett ja on kalda lähedalt sügavamale rännanud. Kalamehed heidavad asjata oma nootasid ja võrkusid meresse. Mis ühele kahjuks, see mõnele ikka kasuks: Praegune suur vesi päästis selle suure laeva lahti, mis kevadi merde ajamisel künadelt sisse kukkus ja madalasse põhja pääle kinni jäi. Laeva ehitaja sai oma kaubeldud raha laeva omanikkudelt ilma kohtuta kätte.

Ka mõned meie vaesed töömehed rändavad juba suurelt maalt töölt tagasi. Küsid ühelt või teiselt, miks ta nõnda vara ära tulnud, ikka üks ja seesama vastus: igal pool vett palju, ei saa enam kraavisid kaevata. Meestel päris häda käes, ei tea millega talv üle elada. 18.07.1898