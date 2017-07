Siiri Sisask: taas on mu süda ängis

Arvan, et praegu saame teha seda, et sekkume, mõtleme kaasa, ütleme välja jne. Lihtsalt lootuses, et meie järeltulevad põlved meie loodusesse veelgi hoolimatumalt ei suhtuks. Allakäiguspiraal on praegusel ajastul igatahes ilmne, kogu maailmas. Ent igaüks meist peaks püüdma hoolt kanda, et see veelgi ei süveneks.

Hiljuti võis ühes telesaates näha, kuidas mees tühjaks joodud õllepudeli üle õla merre lennutas, nagu oleks meri prügikast. See oli karm. Et seda televisioonis näidati, annab mõista, nagu selline käitumine kuulukski justkui meie tavapäraste arusaamade hulka. Nagu ka metsa mahavõtmised lindude pesitsemisajaga arvestamata.

Lõpetuseks tahan rääkida ühe väikese loo. Kord elus olen saanud nuusutada sinivaala «hingeõhku». Selline harukordsus oli võimalik sel põhjusel, et uurijate laev, millel viibisin Atlandi ookeanil, sattus sinivaalade söögipaika. Mootor lülitati välja ja korraga, õige meie laevukese lähedal, ilmuski suurest lainest välja sinivaala selg, mis andis aimu looma hoomamatust suurusest – nagu mitmekorruseline maja kerkis meie ette tema hõbedane kogu. Ning tuul kandis ka tema «purskkaevu» joa korraga suureks üllatuseks otse meieni. Vaala hingeõhk oli soe, vetika-sõnnikuseguline, väga isiklik hõng.

Sellised vahetud puudutused, kohtumised, osaks saamised loodusest avaksid otsekui mingid sügavamad nähtamatud sfäärid, avardades piire ja muutes arusaamu elust põhjalikult. Pole tõesti vale, et inimene leiab loodusest pidet. Arvan, et just seda ongi mõeldud vana ütlusega «Mets on vaeslapse kasukas!». Mitte materiaalsuses pole selle lause mõte – et kui oled vaene, siis mine metsa kallale. Muid võimalusi vaagimata. On huvitav, et just eesti keeles on «loodus» ja «lootus» välja kasvanud sedavõrd ühest sõnatüvest.