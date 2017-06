Indrek Tarand: kui suur on nn kõva Brexiti hind?

Esmaspäeval, 19. juunil algasid Ühendkuningriigi ja ELi lahkumisläbirääkimised. Et hiljuti toimusid ka Briti parlamendivalimised, püüan kirjeldada, mida tähendab Brexit Euroopa Parlamendi ehk kodanike valitud esindajate kogu vaatenurgast.

Läbirääkimiste kulgu on keeruline ette ära kirjeldada, kuid vähemalt Theresa May arvates on neil endiselt kaks valikut: kas hea kokkulepe või üldse mitte mingit kokkulepet. Minu meelest kuulub selline lähenemine ulmekirjanduse valdkonda, sestap vaadelgem asju faktide kontekstis.

Tõsiasi on, et 2015. aastal oli Ühendkuningriik ELi suuruselt kolmas netomaksja, olles samal ajal ELi eelarvest mahult kuues tulude kasutaja. Kui vaadata sissemakseid per capita, on Ühendkuningriik sissemaksjana alles kaheksandal kohal ning selleks otstarbeks kulus neil tol aastal 0,3 protsenti SKTst. Praegu kehtiva finantsraamistiku toel on Ühendkuningriigi esitatud arved vaid kasvanud ning kui võrrelda ELi statistikaga, on vastuolud lähenemisalustes ilmselged.

Kuulus rebate (eesti keeles tagasimakse) on andnud 1984. aastast kuni tänaseni brittidele nende tehtud sissemaksetest tagasi koguni 110 miljardit eurot ning sellest aastail 2000–2015 ehk sel sajandil lausa 81 miljardit.

Brittide nn korrektsioonimehhanism on toonud kaasa probleeme ELi eelarve koostamisel ning andnud eeskuju ka teistele riikidele samasuguseks finantsmanipulatsiooniks. Mis omakorda raskendab ELi eelarve reformimist.

Risk, et rebate saab oluliseks osaks läbirääkimistest, on täiesti olemas. Läinud nädalal kõmistas Urmas Paeti, Kaja Kallase ja Yana Toomi fraktsiooni juht Guy Verhofstadt (mitmekordne Belgia peaminister, ALDE esimees ja EP-poolne Brexiti koordinaator) järgmised laused: «Uks tagasitulekuks on brittidele avatud. Aga see on teistsugune uks kui raamatus «Alice Imedemaal» – sealt sisenetakse Euroopasse, kus pole enam rebate’i...»

Kuna rebate’i arvutamiseks on aja jooksul palju vaidlusi peetud ja lahendusi leitud, võib läbirääkimiste aluseks olla summa 25–100 miljardit eurot. Komisjoni juhtläbirääkija Michel Barnier’ positsioon võib vabalt olla selline, et ELi kohustustest ja varadest moodustab Ühendkuningriigi osa rebate’i arvesse võttes 12,5 protsenti ELi eelarvest, aga ilma rebate’ita hoopis 15 protsenti.

Ajaraamistiku moodustav Lissaboni lepingu artikli 50 kestus – kaks aastat –, on küll teada, kuid seni pole veel silpigi selle kohta, kui pika aja jooksul peaks Ühendkuningriik oma finantskohustused täitma. 2018. aasta eelarve lähtub igatahes status quo’st, kuid sellegi täitmist varjutab mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte (ingl k MFF mid-term review) vaidlus Parlamendi ja Nõukogu vahel. Põhimõtteliselt saab Ühendkuningriik Nõukogu otsusele veto panna. Ainult siis, kui vahekokkuvõte on Nõukogus ja Parlamendis vastu võetud, saab rääkida nn kõvast Brexitist ning sellega kaasnevast arvete klaarimisest.

Nagu juba ammu osutatud, kaotavad ses protsessis mõlemad osapooled. Eeldatavasti on ELi kahju 2030. aastani 0,11–0,52 protsenti SKTst, mis iseenesest pole surmav. Brittide kahju hinnatakse samal perioodil 1,31–4,21 protsendile, mis on mitu korda suurem. Selle šoki pehmendamine sõltub väga palju maksegraafikus kokku leppimisest.

Ning ikkagi jääb küsimus: mis saab ELi eelarvest siis, kui britid löövad ukse lihtsalt pauguga kinni? Muidugi saaks eelarvest puudu jääva summa (9–10 miljardit eurot aastas) ELi liikmesriikidele vahel maksmiseks ära jaotada ning selle tarbeks tõsta näiteks SKT põhjal ELi eelarvesse tehtavate sissemaksete määra.