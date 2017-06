Lugejate kirjad

Need väljamaakeelsed nimed…

15. juuni õhtul pakkus ETV toredat Viini Filharmoonikute suveöökontserti. Paraku takerdus kommentaator võõrnimedesse. Kiites vokaalsolisti head vene keele hääldust sattus ta ise rängalt eksima laulupealkirjade väljaütlemisega vene keeles (sõnarõhud väärad). Omaaegne saksa helilooja Engelbert Humperdinck peaks siiski olema H-u-mper… ja kindlasti mitte ameerikapärane H-a-mperdinck. Üle kivide ja kändude läks ka tšehhi nimede Dvořák ja Smetana väljaütlemine. Enne mõtle (uuri välja), siis ütle!

Ed. Sarapu

Avalik pöördumine

Eesti Rooma Klubi, Eesti Loodusuurijate Seltsi, Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Geograafia Seltsi ja Avalikult Rail Balticust pöördumine riigikogu poole

Audiitorfima Ernst & Young on teinud projekteeritava Rail Balticu ehituse ja toimimise tasuvusanalüüsi. Paraku ilmneb selle dokumendi detailsemal uurimisel, et selles sisalduvad paljud vasturääkivused, vead ja ebatäpsused, seda nii kaubavedude kui reisijateveo arvutustes, ehitusprotsessi kuludes ja paljudes muudes küsimustes.

Eriti murelikuks teeb see, et tasuvusanalüüsis on tugevasti alahinnatud trassi mõju looduskeskkonnale ning piirkonna sotsiaalmajanduslikule ja regionaalsele arengule, mis lõpptulemusena toob loodetava kasu asemel Eesti riigile märkimisväärse kahju.

Ühtlasi selgub, et peale tasuvusarvutustes tehtud oluliste vigade parandamist ei ole Rail Balticu projekt ELi abikõlblik. Mitmetele puudustele on tähelepanu juhtinud ka riigikontroll.

Soovitame seetõttu tungivalt riigikogul jätta sellisel kujul Rail Balticu lepe ratifitseerimata ning enne uute ja siduvate otsuste tegemist põhjalikult analüüsida Rail Balticu arendamisega seotud riske ning läbi viia põhjalik sõltumatult tellitud tasuvusanalüüsi auditeerimine ning uus alternatiivseid raudtee lahendusi võrdlev analüüs.

Andres Tarand, Eesti Rooma Klubi president

Oive Tinn, Eesti Loodusuurijate Seltsi president

Jaan Riis, Eesti Looduskaitse Seltsi esimees

Mihkel Kangur, Eesti Geograafia Seltsi president

Priit Humal, Avalikult Rail Balticust juhatuse liige