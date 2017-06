Sirbis sel reedel: Beebilõusta poeesia lühianatoomia ja intervjuu Schwarzeneggeriga

Eesti Kunstnike Liidu endine Muhu puhkebaas on kolmandat aastat kiirendusjoonel, kuna ala- ja väherakendatud puhkekeskusest kujundatakse rahvusvaheliselt tegutsevat kunstiresidentuuri. 2014. aastal algatatud protsess sai alguse EKLi presidendi Vano Allsalu ideest muuta passiivselt seisva muinsuskaitsealuse talu seis ning anda hoonetele tegelik rakendus lähtuvalt EKLi põhimõtetest.

MELE PESTI: Kodanikualgatus Saaremaal

Mittetulundussektor on Saaremaal pead tõstnud. Kui ettevõtja Kati Mäekallas 2016. aasta sombusel novembriõhtul ettevõtlikke saarlasi tutvuma kutsus, et koos elu saarel toredamaks muuta, ilmus üllatuseks kohale üle 50 inimese, kes soovisid lausa iga nädal kohtuda. Koostööklubis leiti ühishuvid, moodustati murede lahendamise ja ürituste korraldamise töögrupid. Ühest kasvas välja Kuressaare tänavafestival: võimas uusi linnalisi võimalusi näitlikustav kevadpidu.

MART HIOB: Vilsandi rahvuspargi erakordne asutusstruktuur

Tunnustatud pärandi eest hoolitsetakse küll paremini, kuid Eesti külades ja linnades leidub hulgaliselt ka hinnalist tunnustamata pärandit.

Vilsandi rahvuspark on vanim looduskaitseala Eestis, Baltimaadel ja üks vanemaid kogu Euroopas. Esimene osa sellest võeti kaitse alla 1910. aastal, kui Riia loodusuurijate ühing rentis Kihelkonna kirikumõisalt merelindude kaitseala tarvis Vaika saared.

Väikelinna ellujäämiskursus. Reet Varblane intervjueerib Saaremaa Kunstistuudio juhti Anne Tootmaad. ANNE TOOTMAA: «Mul võib ju ideid ja mõtteid olla, kuid päevas on vaid kakskümmend neli tundi. Üksinda ei tee midagi ära.»

TRISTAN PRIIMÄGI: Saaremaa valss

Saaremaa võiks olla vabalt Eesti oma küllusesarve nimi. Saaremaa logoga kornukoopiast tulvab kõige paremat söögi- ja joogipoolist eestlaste teadvusse ja toidulauale. Kiire inimkatse näitab, et Saaremaa või Saare nimega tooteid pakub Selver kojutellimisteenuse korras lausa 130. See nimi annab tootele väärtuse. See on midagi puhtamat, autentsemat, rikkumatumat kui allakäinud mandrivärk. Saaremaa võid Saaremaa leiva ja vorsti vahele kiiludes mõtleb süda, et elan ikka õigel maal.

TÕNIS SAARTS: XXI sajandi poliitikud: ametipostil, kuid mitte enam võimul

Eesti poliitika «nurjatud probleemid» on vaesus, regionaalne ebavõrdsus, rahvastikukriis, eesti-venelaste integratsioon, Eesti majanduse läbimurre jõudmaks pool-perifeeria riikide klubist arenenud majanduste hulka jne.

Praegu ametis Ratta valitsusele on ette heidetud laiema visiooni puudumist. Seisakumurdmise jutust on saamas iseenese paroodia. Piisab, kui lugeda koalitsioonilepingut, kus ajahorisont on maksimaalselt paar-kolm aastat. Suure narratiivi puudumises ja «peenhäälestamises» süüdistati ka varasemaid Reformierakonna valitsusi. Lihtne on näpuga näidata «omadusteta meestele» (ahta maailmanägemisega poliitkarjeristidele). Minu meelest on Eesti poliitika visioonipuuduses aga midagi sümptomaatilist. Sellel on palju sügavamad põhjused, mis seostuvad XXI sajandi poliitika ja demokraatia teisenemisega – ja mitte ainult meil, vaid laiemalt. Selle muutuse võtab tabavalt kokku inglisekeelne lause «Parties and politicians are in office, but no longer in power» ehk «Erakonnad ja poliitikud on ametipostil, kuid mitte enam võimul».

Maailmaparandajast vabariiklane. Marta Bałaga intervjuu Arnold Schwarzeneggeriga.

ARNOLD SCHWARZENEGGER: «Ma ei tea, miks Trump teeb neid asju, mida ta teeb.»