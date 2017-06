Õpetajate Lehes sel reedel: koolikogemus islamiriigist

Mille üle sina uhke oled?

Tutvustatakse «Noored kooli» 9. lennu lõpetajate näitust Ülemiste Citys. Näitusel on installatsioone, heliinstallatsioone, performance’id, mosaiike jpm. Kaks aastat koolis õpetajana töötanud noored näitavad oma töödega, mida nad on selle kahe aastaga koolis töötades saavutanud. Üks neist on näiteks selle ajaga oma vene kodukeelega õpilastele eesti keele selgeks õpetanud – seda lisaks kõigile tavalistele õppekavajärgsetele õppeainetele.

Õpetamises on palju müümist, nagu eluski

Mida ootavad õpilased õpetajalt? Kas tund peaks olema digi või vanamoeline? Mida teha pagulastega? Vastuseid neile ja teistele koolielu küsimustele otsisid Õpetajate Lehe vestlusringis seitse koolilõpetajat.

Lilled, liblikad ja hariduse Uber

«See on illusioon, et kui õpetaja enam numbrilisi hindeid ei pane, on õpilane ise nii tark, et teab, mida tal elus vaja on, ning hakkab usinasti keemiat ja matemaatikat õppima,» arvab endine õpetaja Mare Rossmann. «Inimene on nii laisk, kui tal olla lastakse.»

Lapse töö on mäng

Kaarel Tarandi arvates oleks Eesti riik iseendaga kooskõlaline siis, kui rahvusvahelisel areenil võideldes lapstööjõu kasutamise vastu nn kolmandas maailmas ei salliks sama nähtust ka kodumaal. «Iga lapstööjõu tarvitamine on kuritarvitamine,» kirjutab ta.

Enne suurt teatrisuve

Priit Põhjala selgitab, mis eristab lavastust etendusest. Ta nendib, et tihti ei oska teatriskäija rahvas piiritleda isegi neid kaht põhilist teatriga seotud mõistet.

Eetilised valikud koolis

Tartu ülikooli eetikakeskuse mahukas raamatus «Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad» arutlevad eri erialade eksperdid selle üle, kellele ja milleks eetikakoodekseid vaja on ning kuidas teha nii, et vastuvõetud dokument ei jääks üksnes paberiks, vaid sellel oleks ka mõju. «Koodeksi põhiküsimus on, kes ja missugused me oma kutseala esindajatena tahame olla,» selgitab raamatu koostaja professor Margit Sutrop.

Kooli ülesanne ei ole koolitada päästjaid

Paikuse põhikooli direktor Aare Külaots kritiseerib ujumisõpetuse uut ainekava. Ta märgib, et selle on koostanud päästeteenistuse ja ujumisliidu inimesed, kellel puudub ettekujutus reaalsest koolielus ja laste koormusest.

Koolikogemus islamiriigist

Eestlanna Talvike Mändla veetis kolm kuud Palestiinas, Jordani läänekaldal asuvas Ramallah’ linnas ning töötas vabatahtlikuna sealses lasteaias ja balletikoolis ning naaberküla Dura Alquare tüdrukutekoolis.

Läti haridus eesti õpetaja pilguga

Riia eesti põhikooli õpetaja Triin Jürgenstein kirjutab, mis talle Läti haridussüsteemi juures meeldib, ja annab ülevaate, mis küsimuste üle Läti haridussüsteemis diskuteeritakse.

Mida teeb lasteaias peretöö koordinaator?

Minu teada oleme praegu ainus lasteaed riigis, kus on peretöö koordinaator, räägib Pärnu Päikesejänku lasteaia õppealajuhataja Maret Põlluste. Tööpõld on tema sõnul väga lai: vanemate nõustamisest ja vanematekogu valimisest kuni koduvisiitide tegemise ja lasteaia veebilehe väljaandmiseni.

Väljalangus on probleem

TTÜ õppeprorektori Jakob Kübarsepa sõnul peab ülikool pakkuma võimaluse vahetada eriala, see vähendaks väljalangust. Kui inimene on midagi ümber valinud, on ta oma otsuses veel kindlam.