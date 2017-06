Edasi 1952. aastal: edukas ettevalmistus

Laulupäeva repertuaarist on juba esinemiküpsed A.Aleksandrovi «Kantaat Stalinist», S.Tulikovi «Nõukogude noorsoo marss, V.Muradeli «Hümn Moskvale» ning G.Ernesaksa «Töölaul». Suuri raskusi valmistas Gustav Ernesaksa «Näärisoku» õppimine, kuid vaatamata sellele lauldi hästi.

Suure töö laulupäeva ettevalmistamisel on ära teinud ka Tartu VI ja II keskkooli ühendatud segakoor sm. Kaldi juhtimisel. Segakoor on täielikult omandanud laulupäeva repertuaari ning on võimeline esinema edukalt.

Laulupäeva repertuaari on rahuldavalt omandanud ka Tartu VI keskkooli 25-liikmeline puhkpilliorkester. Orkestri harjutused toimuvad regulaarselt 2-3 korda nädalas sm. Kaldi juhtimisel.

17.06.1952