Jelena Skulskaja veste: mille eest võeti Arbatil kinni Hamlet?

Venekeelses tõlkes ilmus see Arvo Valtoni jutt 1978. aastal kõmu tekitanud raamatus «Эстонская молодая проза» («Eesti noor proosa»). Muutunud on ajad, kombed, riigid, sõna on lendu tõusnud ja endale külge kasvatanud vabadusetiivad, aga jutt sobib endiselt kui rusikas silmaauku: kujutlusmaailmast välja rebituna leidis see tänapäeval tee otse reaalsusse. Räägitakse, et nii juhtub miraažidega: kuskil on tegelikkus päriselt olemas, meie aga näeme ainult selle peegeldust.

Ärevust, mida tekitab luuleridade valjult väljaütlemine, kirjeldab geniaalselt Jorge Luis Borges jutus «Doktor Brodie aruanne»: «Hõimu teine komme on poeetide avastamine. Kellelegi tuleb pähe kuus-seitse tavaliselt mõistatuslikku sõna. Ta ei suuda ennast vaos hoida ja hüüab need välja, viibides keset sõõri, mille moodustavad nõid-arstid ja end külili visanud tavalised jähuud. Kui luuletus neid üldse ei eruta, ei juhtu midagi, aga kui see peaks neid liigutama, siis tõmbuvad kõik temast sõnagi lausumata eemale, olles haaratud pühast õudusest. Tundes niisiis, et teda on puudutanud vaim, ei kõneta ega heida talle enam pilku mitte keegi, isegi mitte tema enda ema. Nüüdsest ei ole ta enam inimene, vaid jumal, ja kõigil on õigus teda tappa. Kui luuletaja on nutikas ja tal veab, otsib ta pääsu põhjapoolsetes liivaluidetes.»

Pange tähele, et kohutavaks muutub olukord luuletaja jaoks siis, kui ta jääb üksi. Heinrich Bölli romaani «Klouni silmaga» lõpus suundub üksik artist, kelle kõik on reetnud ja maha jätnud, raudteejaama, et pöörduda inimeste poole, kes tõttavad rongile või saabuvad linna…

Meil äsja lõppenud silmapaistev kirjandusfestival HeadRead nagu teisedki äärmiselt mitmekesised kirjandusfestivalid, mida toimub peaaegu kõigis maailma maades, annavad poeedile varjupaiga, ühendavad endasugustega, kaitsevad maailma eest, kus juba luule olemasolu fakt ise tekitab ikka ja jälle ärevust, rahutust, ebamugavust. Luuletajatel on väga raske ühineda: see on umbes sama, mis seada kõik solistid üksteise kõrvale ritta ja sundida nad siis kooris laulma.

Ometi selliseid katseid ette võetakse, need ka õnnestuvad ning siis suudavad poeedid üheskoos juba võita keda ja mida tahes.

Ma uskusin pikki aastaid, et hea inimene ja lugeja ei ole elukutsed. Nüüd olen veendunud vastupidises: tegu on just nimelt kutsumuse, elukutse, töö, valitud tee, kindla tahtega olla hea inimene, olla lugeja. See tähendab tunda kaastunnet, haletsust, osata vestluskaaslast ära kuulata ja asetada end tema positsiooni, püüda teda mõista.

Minu meelest need, kes loevad luulet (mitte ei kirjuta, sest kirjutajaid on mustmiljon, vaid just loevad!), teavad luuletusi peast, saavad neist rahuldust, nutavad nende peale, on vähemalt oma mõtetes head inimesed. Küll on kahju, et me räägime nii vähe luuletajatest. Sest ainult nemad on suutelised rütmiliselt korraldama ja korrastama ruumi ja aega, ruumi ja meie kõnevõimet, pöörama kaheldava mõtte kõrval tähelepanu ka kaheldamatule kõlale.