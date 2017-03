Margus Mägi: Eesti võiks olla Euroopa IT-tugi kalandusest kosmoseni

«Euroopa riigid on juba üle 60 aasta teinud koostööd, et saada kasu suuremate ja integreeritumate turgude pakutavatest majanduslikest hüvedest, ning kandnud hoolt, et need hüved jõuaksid inimesteni. Sama peab kehtima ka digitaalkeskkonna puhul. Sajandite eest öeldi, et kõik teed viivad Rooma, kuid varsti on kõik inimesed, asjad ja kohad ühendatud digitaalse kiirteega,» märkis Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip tänase digipäeva puhul.

Digi on teatavasti ka juba täpselt 100 päeva pärast algava Eesti esimese Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise läbiv teema, mistõttu on sobilik hakata avama Eesti plaane eesistumise ajaks.

Eesti Euroopa Liidu poliitika aastateks 2015 kuni 2019 koosneb 264 punktist, mis kätkevad endas Eesti seisukohti paljudes Euroopa Liiduga seotud küsimustes. Punktidesse süüvides ilmneb, et pea 100 punkti selles nimekirjas on kas otseselt või kaudselt seotud digiteemadega. Eesmärgipüstitusi ja Eesti huvisid digiühiskonna arendamiseks Euroopa tasandil on selles dokumendis kalandusest kosmoseni. Seetõttu on Vabariigi Valitsus seadnud digiteemad Eesti eesistumise üheks prioriteediks. Tuleb silmas pidada, et eesistuja roll on otsida liikmesriikide arvamustes üksmeelt ja suunata neid kokkulepete poole. Eesistuja on aus vahendaja ning räägib kõigi Euroopa Liidu riikide nimel.

Eesti eesistumist 2017. aasta juulist kuni detsembrini ilmestavad digivaldkonnas kahtlemata suured ootused. Viimase 20 aasta töö Eestis eduka digiriigi loomisel on kandnud vilja, mistõttu nähakse Eestis tugevat potentsiaali nii e-kaubanduse, e-valitsemise, digitaalse ühisturu ning ka muude keerukate teemade edasiviimisel. Eestlaste kõrge maine on meist teinud Euroopa «IT-abi», kuhu enam kui 500 miljonit eurooplast tahavad nüüd korraga helistada. Nendele kõnedele edasiviiva ja asjaliku vastuse andmine saab kindlasti olema suureks proovikiviks.

Oma eesistumise raames soovime tähelepanu pöörata kolmele suurele tahule: digipoliitika, digiüritused ja digieeskuju.

Digipoliitika

Eesti eesistumise ajal tegeleme paljude suurte teemadega alates andmete vabast liikumisest küberjulgeolekuni, samuti ka ELi digitaalse ühtse turu loomisega seotud teemadega nagu tarbijakaitsealane koostöö või eraelu austamise ja isikuandmete kaitsega seotud küsimused elektroonilise side puhul. Selleks, et digiühiskond ka Euroopa tarbijani jõuaks, nõuavad need küsimused järjepidevat käsitlemist. Eesti digipoliitika eesmärgiks ongi seada suundi, mis aitaksid tervikprobleeme lahendada. Mida sellega mõtleme?

Näiteks andmete vaba liikumine, mis on Eesti üks digiprioriteet läbivalt kõikides valdkondades. See on tuleviku küsimus, mis nõuab arutamist täna! Kuidas võivad ja saavad kasutada Sinu masinate loodud andmeid nende tootjad ja näiteks reklaamiettevõtted? Uuem auto saadab juba täna informatsiooni Sinu auto kohta autotootjale, kes saab vastavalt sellele teha paremaid müügipakkumisi teenindussalongis. Müüb Sulle «parema» hoolduse või suurema kärukonksu. Mugav, aga kas ka Sinu huvides?

Praegu puudub Euroopas ühtne lähenemine selliste andmete haldamiseks ja kasutamiseks, seisukohad ja lähenemised on riikidel erinevad. Ühistes reeglites kokkuleppimine aitaks inimestel saavutada suurema kontrolli enda andmete ning nende kasutuse üle. Ühtlasi on oluline lihtsustada ka andmete liikumist ametiasutuste vahel – nii ei peaks mõnes teises liikmesriigis tööle asudes enam kaasa võtma suurt paberipakki, koolidiplomist kriminaalkaristuse puudumise tõendini. Vastav info võiks olla kogu Euroopas digitaalselt kättesaadav. Seeläbi saaks ka andmepäringu tegija olla kindel, et temale esitatud andmed on õiged, see välistaks pabervõltsingute kasutamise võimaluse.