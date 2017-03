EKI keelekool: kastist välja

Mõni uus väljend mõjub loomulikumalt, mõni vähem, kuid veidraim on kasti metafoor: praktikandid toovad ettevõttesse kastist välja ideed; kaitseväelase amet nõuab kastist välja mõtlemist; koolituse eesmärk on direktorid kastist välja lõhkuda. Ja isegi nii: on vaja mõtelda kastist väljas ja püüda vaadata üle taldriku serva.

Eeskuju tuleb inglise keelest, kus on väljend outside the box või out of the box. See osutab asjadest mõtlemisele uuel, erineval või kujutlusvõimet näitaval moel. Kas tuleb meelde, kuidas ütlesime selle kohta varem? Õigus, varem rääkisime, et miski läheb raamidest või raamest, piiridest või piirest välja – выходит за рамки.

Kui võtaksime eelduseks, et eestlastele on omasem raamidest, mitte kastist väljumine, jääb ikkagi lahendada küsimus, kuidas seda sorti väljendit vajaduse korral teiste sõnadega ühendada. Inglise keel võtab appi sidekriipsu ja paneb kokku sõnaahelaid: out-of-class, out-of-school, out-of-box. Meilgi on ahelliitsõnu, kuid rohkem ainukordsete, värvingut andvate keelenditena. Termineiks ahelliitsõnad hästi ei sobi, on tekstis kasutamiseks kohmakad, ning seetõttu on eesti keeles otsitud ja leitud võimalusi muud moodi väljenduda.

Oskuskeelel ongi enim kogemusi inglise ahelliitsõnade eesti keelde tõlkimises. Hariduse ja kasvatuse sõnaraamatust saame nt teada, et out-of-class lesson ja out-of-school activities on eesti keeles klassiväline tund ja kooliväline tegevus. Näete, mitte koolist ega klassist väljas, vaid kooliväline ja klassiväline. Inglise out-of-school club ei ole siiski kooliväline klubi, vaid hoopis pikapäevarühm. Parimaid tulemusi annabki see, kui püüda sõna tõlkimise asemel tabada asja tuuma, mõistet. Sel moel on nt andmekaitse ja infoturbe veebileksikoni tegijad andnud terminile out-of-box experience eesti vasteks kasutuselevõtu kogemus.

Mida teha out-of-box-mõtlemisega? Kui heidame kõrvale inglise sõnakesta ja vaatame veel kord seletust ’kujutlusvõimet ilmutav mõtlemine’, näeme, et see on ju õigupoolest loov mõtlemine (sama moodi loovad ideed, loovad lahendused), loovus. Olgu öeldud, et loovusest ekslevad aeg-ajalt rääkima ka kastist-välja-mõtlemise importijad ise (kui neil oma emakeel jälle kogemata meelde tuleb). Mõnikord sobivad out of the box’i vasteks ka raamid või piirid: läheb raamidest või piiridest välja, raamidest väljuv kogemus.