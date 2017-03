Hannes Astok: e-valimised tuleriidale

Võimuerakondade poliitikute mõtteid e-valimistest kipuvad vägisi karile kiskuma ja laiule otsa põrutama. Kogu lugu võiks pidada keskpäraseks huumoriks, kui tegu poleks aruteluga ühe riigi ja rahva kõige suuremat usaldust nõudva protseduuri ehk valimiste üle.

E-valimisi on korraldatud aastast 2005 ja osavõtt neist on aina kasvanud, jõudes viimastel europarlamendi ja riigikogu valimistel üle 30 protsendi. Märkimisväärne on asjaolu, et ka e-häälte protsent oli ühesugune nii üldiselt kõrge osalusega riigikogu valimistel kui madalama osalusega europarlamendi valimistel.

Valimised ja sellega kaasnevad protseduurid peavad alati olema hästi läbi mõeldud. Nad ei pruugi tavakodanikule olla lihtsalt mõistetavad, nagu näiteks kuulus D’Honti kordaja, mille alusel jagatakse ümber viimased hääled igas valimisringkonnas. Samuti võib esmapilgul tunduda naljakas võimalus e-valimistel mitu korda hääletada. Ometi on see protseduur sisse viidud just selleks, et tagada kodanikule võimalus häält anda just siis ja sellises keskkonnas, kus teda keegi ei suuna. Ehk teisisõnu, kui keegi sunnib mind püstoli ähvardusel hääletama näiteks Jaanus Karilaiu poolt, siis ma seda ka teen.

Aga hiljem, kui tukiving on lahtunud, saan uuesti hääletada oma tegeliku valiku ja südametunnistuse järgi. Selles on kordushääletuse mõte, mis polegi ju nii keeruline. Igal juhul on oluline, et valimisprotseduurid oleksid avatud ja läbipaistvad ning kui kodanikul on kahtlusi, oleks piisavald erinevaid eksperte, kes neid suudaks hajutada.

Just niiviisi on käitutud ka e-valimistega. Valimise korda on pidevalt täiustatud, võttes arvesse ekspertide soovitusi nii protseduuride kui turvalisuse kohta. Süsteemi on lastud häkkida – seni tulemusteta. Viimane uuendus on alates 2015. aasta valimistest kasutusel olev võimalus oma hääle laekumist nutitelefoni abil kontrollida. Ka see soovitus on tulnud ekspertidelt ning tema teostus annab juurde usaldust kogu valimisprotseduurile.

Meist igaüks tõesti ei tea, kuidas töötab arvuti. Ka seda lugu kirjutades ei tea ma täpselt, kuidas isandate Gatesi ja Jobsi loodud riist- ja tarkvara sõnad kirja paneb, salvestab ja toimetusele saadab. Aga ma usun ja loodan, et põhjanaabrite Petri Allase ja Risto Siilasmaa loodud F-Secure'i turvatarkvara mind ja minu loodud teksti kaitseb, vähemalt seni, kuni ma ise lollusi ei tee.

Sama lugu on ka e-valimistega. Ma ei tea ja ei saa aru kõigi bittide ja baitide liikumisest e-valimiste protseduuris, aga kui professorid Tanel Tammet ja Jaak Tepandi on avalikult kinnitanud, et see on turvaline ja anonüümsust tagav, siis ma usun neid. Sest nemad, erinevalt paljudest debatis osalejatest, suudavad oma sõnu kinnitada ka faktidega.

Üsna huvitavaid ääremärkusi on poliitikud teinud ka valimiste ühetaolisuse teemat tõstatades. Nii on e-valimiste perioodi lühendamise põhjuseks toodud asjaolu, et see peaks kattuma eelhääletuse perioodiga.

Soov võib olla üllas, aga demagoogiline. Sest erinevad hääletamisviisid jäävad ajaraamides erinevaks, lähtudes nende olemusest. Näiteks laeval hääletades peab kapten tagama, et hääletamissedelid laekuksid riigi valimisteenistusele hiljemalt neljandal päeval enne valimispäeva ning välismaal posti teel hääletades on periood samuti märkimisväärselt pikem.